بعد ظهوره في فيديو يفجر مبنى.. إصابة ممثل صهيوني بجراح خطيرة جنوب غزة

أصيب الممثل والجندي الإسرائيلي عيدان عميدي بجراح خطيرة مساء أمس الاثنين، وذلك أثناء القتال في خان يونس بغرة، ونقل جوا إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، حيث خضع للتخدير والتنفس الصناعي، مع وجود شظايا في كافة أنحاء جسده، ووصفت حالته بأنها "مستقرة"، لكنه خضع لعملية جراحية جديدة مطولة فيما بعد.



ويعمل عيدان بالغناء والتمثيل، وشارك في بطولة مسلسل "فوضى" لصالح شبكة نتفليكس، ولعب دور جندي في وحدة "المستعربين" بالمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، وتم تجنيده في الواقع -وليس تمثيلا- في الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ويصور مسلسل "فوضى" وحدة سرية ضمن القوات الخاصة الإسرائيلية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية، تطارد الفلسطيني أبو أحمد، وعلى الجانب الآخر من السياج، فإن حياة أبو أحمد وعائلته -الذين قَتلوا حتى الآن 143 إسرائيلياً- لن يقبلوا أبداً بوجود إسرائيل، وسيستمرون في الجهاد بقدر ما يلزم. وقُدمت من المسلسل أربعة مواسم يبلغ مجموع حلقاتها 48 حلقة.



وركز الموسمان الأول والثاني من المسلسل على العمليات السرية للوحدة في الضفة الغربية المحتلة، وتدور أحداث الموسم الثالث حول العمليات المنفذة في غزة.



تفجير المبنى



وأجرى مراسل تلفزيوني حوارا مع عميدي قبل إصابته في غزة، كما صُور وهو يغني لقوات الجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وفي مقطع فيديو نُشر على إنستغرام الاثنين، جلس عميدي في مركبة مدرعة في غزة مع رفاقه وتحدث عبر جهاز اتصال قائلا: "في دقيقة واحدة سنفجر هذا المبنى"، كما أشاد بجنديين من وحدة القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب "اليمام" الإسرائيلية اللذين قتلا في غزة.



وينتهي المقطع بلقطة مقربة للمبنى الذي يظهر على الشاشة داخل الناقلة الشخصية المدرعة، بالإضافة إلى الضربة التي أصابت المبنى. وكان الممثل أشاد في وقت سابق بضحايا هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما زار شاطئا في غزة مع زملائه الإسرائيليين ورفع علم مهرجان سوبر نوفا الموسيقي، حيث بدأت عملية "طوفان الأقصى".



ماتان مئير



وقُتل عضو آخر من مسلسل "فوضى" هو ماتان مئير أثناء القتال في غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشارك مئير في إنتاج المسلسل. وشارك حساب "فوضى" على منصة إنستغرام بياناً أُعلن فيه عن وفاة ماتان مائير (38 عاماً) قائلاً: "يشعرنا بحزن شديد عندما نعلن أن أحد أفراد عائلة فوضى، ماتان، قُتل أثناء القتال في غزة".



وأضاف البيان: "كان ماتان عضواً أساسياً في الطاقم.. يشعر طاقم العمل بالحزن الشديد بسبب هذه الخسارة المأساوية.. نعرب عن تعازينا لعائلة ماتان وطاقم العمل".



شاؤول غرينغليك



ومن ضمن قتلى معارك غزة المغني الإسرائيلي شاؤول غرينغليك الذي قُتل في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع ثلاثة من زملائه، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركته في برنامج المواهب "النجم الصاعد" الذي يمثل الفائز فيه دولة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".



وكان غرينغليك ظهر في برنامج "النجم الصاعد" وهو يرتدي زي جيش الاحتلال، حين كان في إجازة من تعبئته في الحرب على قطاع غزة، واجتاز شاؤول الاختبار، لكنه اختار عدم استكمال باقي مراحل المسابقة والعودة إلى الخدمة الاحتياطية.



المصدر : الجزيرة + وكالات