وول ستريت جورنال: لا يمكن لواشنطن أن تسمح للحوثيين بالسيطرة على اليمن وعليها دعم الحكومة اليمنية عسكريا

المنامة - ياسر ابراهيم - لقد حان الوقت للولايات المتحدة أن تتوقف عن التفكير التكتيكي بشأن الحوثيين في اليمن والبدء في التفكير بشكل استراتيجي. حيث يوضح العدد المتزايد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر أن الحوثيين يشكلون تهديدًا استراتيجيًا لأمريكا وحلفائها والاقتصاد العالمي. وعلينا أن نخاطبهم على هذا النحو.



على مدى العقدين الماضيين، رفضت الولايات المتحدة الحوثيين باعتبارهم مصدر إزعاج. تراجعت واشنطن عندما تدخل السعوديون والإماراتيون في اليمن ضدهم في عام 2015، وحاولت إدارات أوباما وترامب وبايدن إنهاء القتال بأقل جهد بغض النظر عن النتيجة.

ويميل الأميركيون إلى النظر إلى الحرب الأهلية باعتبارها كارثة إنسانية وأرضاً خصبة للإرهابيين. ولذلك كان موقفنا هو أن كل ما يهم هو السلام، وليس من الذي ينتصر أو بأي شروط.



وقد ثبت خطأ ذلك. فقد حقق الحوثيون مكاسب كبيرة في اليمن، مما سمح لهم بارتكاب أعمال عدوانية خارج حدود البلاد. إنهم يفعلون ذلك كجزء من محور المقاومة الإيراني ومن أجل مصالحهم الخاصة.



وعلى الرغم من أن الحوثيين يزعمون أن أفعالهم تدعم الفلسطينيين، إلا أن العديد من السفن التي يحاولون ضربها ليس لها أي صلة بإسرائيل. لكن يبدو أن هذه الهجمات مرتبطة بشكل وثيق بالمصالح الإيرانية. وتقوم طهران بتمكين وربما توجيه هذه الهجمات من خلال توفير معلومات الاستهداف للحوثيين.



وتدور هذه الهجمات في الواقع حول إظهار الحوثيين لقدرتهم على تعطيل الشحن في مضيق باب المندب الحيوي، ومن خلال ذلك تهديد الاقتصاد العالمي.



ولهذه القدرة قيمة هائلة بالنسبة للحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. وبالنسبة للإيرانيين، فهي تسمح لهم بإظهار قوة محور المقاومة الخاص بهم ومدى انتشاره، واستخدام كليهما لتحقيق هدفهم النهائي المتمثل في الهيمنة الإقليمية .



بالنسبة للحوثيين، فإن ذلك يظهر قوتهم ومجدهم، ويعزز أيديولوجيتهم الألفية، ويحفز الدعم المحلي الذي كان في تراجع، وسيقودهم بلا شك إلى الاعتقاد بأنهم قادرون على الحصول على تنازلات قوية من دول أخرى.



على الرغم من هذه التهديدات، استمرت الولايات المتحدة في التصرف وكأن هجمات الحوثيين ليست أكثر من مجرد نتيجة ثانوية مؤسفة للحروب في غزة واليمن. وكان رد واشنطن تكتيكياً بحتاً: وهو الدفاع عن الشحن في البحر الأحمر والتهديد بعواقب غير محددة على الحوثيين. لم يتوقفوا بعد، لكن لم تتحقق أي عواقب.



وحتى لو قررت الولايات المتحدة ضرب بعض أصول الحوثيين، فمن غير المرجح أن ينجح مثل هذا الحل التكتيكي. فاليمن بلد فقير للغاية. والحوثيون متعصبون دينياً؛ وجيشهم منخفض التقنية للغاية. ولهذا السبب لم يكن للعقوبات الأميركية أي تأثير. ويعني ذلك أيضًا أنه ليس لديهم أهداف جيدة - مثل البنية التحتية باهظة الثمن أو السفن الحربية الكبيرة - التي يمكن للجيش الأمريكي تدميرها.



يكاد يكون من المستحيل العثور على أهداف لضربها - أو حتى التهديد بها - والتي قد تكون ذات قيمة للحوثيين والإيرانيين أكثر من الفوائد الهائلة التي يجنونها من هجمات البحر الأحمر. إنهم ببساطة يكسبون الكثير من خلال مهاجمة الشحن العالمي في نقطة الاختناق الرئيسية للتجارة العالمية.



كل هذا يتطلب أن تتخذ الولايات المتحدة نهجاً استراتيجياً في التعامل مع اليمن والحوثيين، أي منعهم من الفوز في الحرب الأهلية. فمن الواضح من الفوضى السائدة في البحر الأحمر أن انتصار الحوثيين سيعرض المصالح الأمريكية ومصالح حلفائنا للخطر. وإذا انتصروا، فمن المرجح أن يصبح الحوثيون أكثر عدوانية وأكثر نشاطًا في مساعدة إيران في حملتها للسيطرة على الشرق الأوسط.



إن سيطرتهم على اليمن وغزوهم في نهاية المطاف هي أيضًا الشيء الوحيد الذي يهتم به الحوثيون والذي يمكن أن تعرضه واشنطن للخطر. لقد ثبت أنه حافز قوي في الماضي القريب.



ففي عام 2018، استعادت فرقة عمل مشتركة من المدرعات الإماراتية ورجال القبائل اليمنية المحلية معظم جنوب اليمن ثم بدأت في التقدم على ساحل البحر الأحمر، وحطمت دفاعات الحوثيين وهددت الحديدة، آخر ميناء رئيسي في أيدي الحوثيين. وسارع الحوثيون إلى طاولة المفاوضات، في محاولة يائسة للتوصل إلى اتفاق وتفادي هزيمة كارثية.



يجتمع هذان العاملان في ضرورة استراتيجية واحدة واضحة: وهي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى البدء بتقديم الدعم العسكري للحكومة اليمنية. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أن الحوثيين لن يعززوا قبضتهم على البلاد وأن يكونوا قادرين على بسط المزيد من القوة في الخارج. وهذا هو الشيء الوحيد الذي قد يدفع الحوثيين والإيرانيين إلى إعادة التفكير في استراتيجيتهم الحالية.



وهذا نهج أميركي مجرب وحقيقي في التعامل مع الدول المزعجة والعنيفة والصعبة أيديولوجياً. وكانت هذه هي الاستراتيجية التي تبنتها إدارة ريغان في نهاية المطاف ضد ليبيا في الثمانينيات. ولحمل الليبيين على التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية، وتخريب حلفاء الولايات المتحدة مثل مصر ومهاجمة الدول المجاورة، بدأت واشنطن في تقديم الدعم العسكري لخصوم ليبيا في تشاد.



وقد أنتج ذلك انتصاراً تشادياً دراماتيكياً - بل وهدد بغزو مضاد لليبيا - والذي أصبح عنصراً أساسياً في إجبار الدكتاتور معمر القذافي في نهاية المطاف على عكس مساره.



إن تجاهل الإدارات الأمريكية المتعاقبة للحوثيين إلى حد كبير كان أمرًا مفهومًا ولكنه غير ناجح. لقد حان الوقت لواشنطن أن تتبنى الاستراتيجية الواعدة الوحيدة من خلال تهديد الشيء الوحيد الذي يغتر به الحوثيون.

المصد: وول ستريت جورنال- ترجمة: يمن شباب نت