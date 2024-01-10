مقتل شخصين بانفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدنيان بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال راصدون محليون لضحايا الألغام في المحافظة، إن شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً وآخر يبلغ 39 عاماً، قتلا أمس الأول بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في منطقة الشراقية شمال مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.



وجاءت الحادثة بعد يوم من إصابة شاب عشريني في حادثة انفجار مماثلة بذات المديرية.



وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال سنوات الحرب.

