شبوة.. مقتل مواطن برصاص أحد أٌقاربه على إثر خلافات أسرية

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، على يد أحد أقاربه إثر خلافات أسرية، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "فايز صالح سالم الباراسي" قتل أمس الثلاثاء داخل سوق القات بمدينة عتق برصاص أحد أقاربه على إثر خلافات أسرية.



وأضافت المصادر أن الأجهزة تمكنت في وقت لاحق من ضبط الجاني.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لقوات الانتقالي المدعومة من الإمارات، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للثارات القبلية وجرائم القتل وخاصة منها ذات الطابع الأسري.

