[ دفاعات الجيش تعترض طائرات مُسيّرة لمليشيا الحوثي في تعز وصعدة ]

تصدت دفاعات قوات الجيش الوطني لطائرات مُسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقعها في محافظتي تعز (جنوب غرب)، وصعدة (شمالي اليمن).



وقال إعلام الجيش في محور تعر في بيان مقتضب في وقت متأخر من مساء أمس، إن دفاعات الجيش تصدت لطائرات مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الضباب غربي مدينة تعز، دون مزيد من التفاصيل.



في السياق كشفت مصادر محلية، الأربعاء، عن سقوط طائرة مُسيّرة في شارع الثلاثين بمدينة القاعدة التابعة لمديرية ذي السفال بإب وأخرى في مديرية التعزية التابعة لمحافظة تعز المجاورة، وذلك بالتزامن مع تقارير إعلامية عن استخدام المليشيا الحوثية لمطار تعز في منطقة الجند شمالي تعز كمنصة لإطلاق الطائرات المُسيّرة.



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، تمكن قوات الجيش من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة.



وخلال الأيام والأسابيع الماضية صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العدائية في عدة جبهات للقتال بالتزامن مع تحركات أممية ودولية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

