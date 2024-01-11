لجنة من وزارة الدفاع تقيم الأضرار في المتحف العسكري بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - *تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري*

*لجنة من وزارة الدفاع تزور المتحف الحربي بعدن لتقييم حجم الأضرار*

عدن | وضاح الشليلي

قامت لجنة من وزارة الدفاع، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى المتحف الحربي بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على حجم الاضرار التي لحقت به خلال الحرب الحوثية على مدينة عدن.

وضمت اللجنة كلا من قائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد صالح الشاعري، ونائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن علي منصور الفضلي، واللواء الركن عبد الحكيم الشعيبي مدير مكتب وزير الدفاع.

و أوضح اللواء الشعيبي أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بهدف الاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمتحف الحربي جراء قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال حربها على مدينة عدن والتي طالت العديد من المعالم المعالم والآثار التاريخية.

وأشار اللواء الشعيبي إلى أن مهمة اللجنة هي تقييم الاضرار وتحديد احتياجات المتحف ورفع تقرير إلى وزير الدفاع، الذي وجه باعادة تأهيله وصيانته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفتح ابوابه للزوار.

ودعت اللجنة إلى تشجيع المواطنين بالمبادرة الى تسليم اي مقتنيات او قطع خاصة بالمتحف تم الحصول عليها اثناء او بعد الحرب باعتبارها إرثًا حضاريًا تتعاقبه الأجيال ويجب الحفاظ عليه .

ويعد المتحف الحربي بمدينة كريتر ، والذي يعود تأسيسه إلى العام 1918م، من أهم المعالم التاريخية التي تزخر بها المدنية ، ويضم إحدى عشرة قاعة مقسمة تاريخياً، تحوي بداخلها أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، تم تنظيمها حسب التسلسل التاريخي والزمني للوقائع والأحداث التاريخية المتعاقبة.

رافق اللجنة الوزارية العميد محمد عوض مدير مكتب نائب رئيس هيئة الاسناد اللوجستي.