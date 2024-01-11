صنعاء: مظاهرة جديدة تطالب برفع يد الحوثي عن شركتين أغلقهما بالقوة

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر مئات المحتجين في العاصمة صنعاء، اليوم الخميس؛ للمطالبة بإطلاق سراح رجل أعمال وفتح شركتين خاصتين أغلقتهما مليشيا الحوثي قبل عام كامل.



واحتشد المئات من موظفي شركة "برودجي سيستمز"، وشركة "ميدسن كونكت" في صنعاء بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الأولى لاقتحام الشركتين، وإغلاقهما من قبل مليشيا الحوثي، وخطف مالكهما عدنان الحرازي.



وفي الوقفة الاحتجاجية الجديدة أمام مقر "برودجي سيستمز" طالب المحتجون بالإفراج الفوري عن المهندس "عدنان الحرازي" والمحتجز قسرياً منذ عام كامل دون اي مبرر قانوني.



وطالب بيان الوقفة، السلطات القضائية بصنعاء، بإلزام الجهات الأمنية التابعة للحوثي القيام بواجباتهم في تطبيق سيادة القانون، وتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجزائية بإعادة فتح وتشغيل شركة برودجي، بدون قيد أو شرط ودون تأخير أو إبطاء.

كما طالب المشاركون في الوقفة عبر البيان الصادر عنهم، إلزام النيابة الجزائية إحضار الشهود الذين تم طلبهم من الدفاع للإدلاء بشهادتهم، والعمل على استكمال إجراءات التقاضي بكل مهنية وشفافية ووضوح.