مقتل مواطن برصاص أحد جيرانه غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن برصاص جاره في إحدى البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن) في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وقالت مصادر محلية، إن مواطناً يُدعى (أحمد محمد مهدي)، قتل مساء أمس على يد أحد جيرانه ويدعى (محسن أحمد حمود) في مديرية العدين (غربي إب).



وأشارت المصادر إلى الجاني استدرج المجني عليه لمنزله في منطقة الصلبة خارج مدينة العدين، تحت ذريعة المقيل، ليعود ويطلق عليه وابلاً من الرصاص ويرديه قتيلاً على الفور.



وفي حين لم تعرف دوافع الجريمة بعد، لفتت المصادر إلى أنه جرى القبض على الجاني أثناء محاولة فراره.



وتشهد محافظة إب فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم الجنائية ومعدلات القتل كواحدة من أكثر من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

