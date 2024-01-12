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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات تصدم جميع المقيمين وتوقف تمديد الزيارة العائلية!

تقدم وزارة السعودية الداخلية عبر المديرية العامة للجوازات الكثير من الخدمات المميزة للمقيمين على أرضها، ومن ضمن الخدمات المشتركة وغير ذلك من الخطوات الإضافية لتمديد الزيارة ببساطة من خلال رقم الحدود لمعرفة إذا تم قبول الطلب أو تم رفضه.يمكنك تقديم طلب لزيارة الأسرة عبر موقع الوزارة الخارجية من خلال اتباع العديد من الإجراءات التالية:

الدخول على موقع التأشيرات الإلكترونية.

انقر على “خدمة أعضاء”.

اختر الفئة التي تريد الحصول على الخدمة.

الرغبة في الشروط والشروط وعلى “موافقة”.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بك.

اكتب تاريخ الميلاد.

أضف محل الإقامة.

أدخل قوانين السفر.

انقر على خانة “تقديم”.

كيفية تحديد تمديد الزيارة العائلية برقم جوازات السفر

إذا كنت تريد معرفة الطريقة ومعرفة تمديد الزيارة العائلية سنقدم لكم الخطوات الأساسية باسم:قم بزيارة الموقع الخاص بالتأشيرات الإلكترونية من

اضغط على “التأشيرة”.

اكتب رقم الطلب ومن ثم رقم الجواز.

إضافة الكود الخاص بالتحقق.

اضغط على خانة “الاستعلام”.

سوف تعرض لك كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة.

الخطوات الضرورية لتمديد الزيارة العائلية

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة لتمديد الزيارة العائلية والشروط كما يلي:

أن يكون الفرسان المتقدمين ساري المفعول.

الطب المتقدم في المملكة.

لا يوجد أي مخالفات مرورية ضده.

يسمح بتمديد موعد الزيارة بعد انتهاؤها بـ 3 أيامطريقة التوسعة السياحية عبر منطقة أبشر

لانك تقوم بتمديد الزيارة العائلية من خلال منصة أبشر عبر القيام بالآفات من الخطوات التالية:

اذهب لمنصة أبشر من

أضف الاسم الخاص بالمستخدم وكلمة المرور.

انقر على خانة “الاستعلام عن التأشيرة”.

أضف جميع المعلومات بدقة في مكانها للبحث.

أكتب رقم الاختيار للتأكد من النجاح الصحيح.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة في المكان المخصص لها ومن ضمنها رقم الجواز.

في النهاية اضغط على خانة “عرض”.

طريقة التوسع المحلي برقم جواز السفر

توجد الكثير من الخطوات السهلة التي يجب على المقيم اتباعها من أجل التوسع السياحي من خلال رقم الجواز، وبالتالي المتابعة كما يلي:

قم بزيارة الموقع الخاص بمنصة أبشر

التوجه إلى الخدمة الخاصة بالجوازات.

اضغط على خدمات “تمديد التأشيرات”.

ستتوجه إلى نافذة جديدة لجميع البيانات الخاصة بالزيارة العائلية.اضغط على خانة “مزيد من المعلومات” لتعرض لك نافذة جديدة وقم بالضغط على زر “تمديد”.

وأخيرا الامتداد التوسعي.

إجراءات طلب تمديد الزيارة

للقيام بتمديد الزيارة من خلال تقديم الكثير من التدابير الوقائية كالآتي:

جواز السفر الأصلي والصورة.

صورة من هوية الأطباق.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة في النموذج الخاص بتمديد الزيارة.

تقديم صورة الزائر الذي يريد تمديد التأشيرة الخاصة به.

دفع جميع الوظائف الإضافية للتمديد والتي تقدر ب 100 ريال.

رابط لتحديد مدى الزيارة العائلية برقم الحدود absher.sa

وفرت الوزارة الداخلية على موقعها من خلال منصة أبشر لخدمة طلب تمديد الزيارة الشهرية عبر رقم الحدود.