بايدن: الضربات في اليمن رسالة إلى إيران والحوثيين "منظمة إرهابية"

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه بعث برسالة إلى إيران من خلال الغارات الجوية التي شنت يوم الخميس على المتمردين الحوثيين في اليمن، والتي يصفها الآن بأنها جماعة إرهابية على الرغم من قرار إدارته عام 2021 بإلغاء هذه التسمية.



وقال بايدن عندما سئل عن رسالته خلال جولة في ألينتاون بولاية بنسلفانيا: "لقد أوصلت الرسالة بالفعل إلى إيران". "إنهم يعرفون ألا يفعلوا أي شيء."



وأضاف: "سنضمن الرد على الحوثيين إذا واصلوا هذا السلوك الفظيع مع حلفائنا". وفق ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.



وشن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات ضد أهداف للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها باليمن يوم الخميس، في رد فعل مهم بعد أن حذرت إدارة بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ستتحمل عواقب هجماتها على الشحن التجاري في البحر الأحمر.



وقال مسؤولون عسكريون إن القوات الأمريكية وقوات التحالف ضربت ما لا يقل عن 60 هدفًا بأكثر من 150 قذيفة موجهة بدقة في 28 موقعًا للمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. وشملت أصول الحوثيين مراكز القيادة والسيطرة والذخائر والمستودعات وأنظمة الإطلاق ومرافق الإنتاج وأنظمة رادار الدفاع الجوي.



وعندما سُئل بايدن عما إذا كانت الولايات المتحدة تخوض حرباً بالوكالة مع إيران، قال: "لا. إيران لا تريد الحرب معنا”.



وقال الرئيس أيضًا إنه يعتقد أن الحوثيين هم “جماعة إرهابية”، وهو التصنيف الذي رفعته إدارته عن المنظمة ولكنها تدرس إعادة تطبيقه.



وقال بايدن عندما سئل عما إذا كان على استعداد لوصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية: "أعتقد أنهم كذلك".



في عام 2021، تراجعت إدارة بايدن عن قرار إدارة ترامب الذي اتخذ في آخر فترته بتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد البيت الأبيض مجددا أنه يراجع تصنيف الحوثيين على أنهم إرهابيون.



وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات ولم يتمكن من تقديم جدول زمني للمدة التي ستستغرقها المراجعة.