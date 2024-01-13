وفاة ثلاثة من موظفي إحدى شركات الصرافة غرقاً في سواحل الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة من موظفي إحدى شركات الصرافة، الجمعة، غرقاً في سواحل مدينة الحديدة (غربي اليمن).



ونعت شركة "ذي يزن للصرافة والتحويلات"، في بيان على صفحتها بالفيسبوك، ثلاثة من موظفيها (محمد أحمد محمد الحبيشي، وعصام فرحان محمد العميسي، ومحمد راجح سعد عبدالغني).



وفي حين لم تشر الشركة إلى ظروف الوفاة، فقد حددت ظهر اليوم موعداً للصلاة على الضحايا وتشييعهم إلى مثواهم الأخير في مقبرة النجيمات بصنعاء.



وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة، إن الضحايا (شقيق مالك الشركة و2 من زملائه الموظفين) والذين ينحدرون من محافظة إب، كانوا معاً في رحلة وتوفوا غرقاً إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم في عرض البحر قبالة سواحل مدينة الحديدة.



وأشارت المصادر إلى أن الضحايا توفوا وهم في طريقهم إلى زيارة سفينة "غلاكسي" التي احتجزها الحوثيون في نوفمبر الماضي، وحولوها إلى مزار مقابل عوائد مالية.

