عدن - ياسمين التهامي - مختص سعودي يحذر من تناول هذا المشروب الطبيعي..سوف تدمر حياتك!!

السبت 13 يناير 2024 الساعة 17:29

قام وليد الشعيبي أحد المختصين بعمل تجربة حية موجهة إلى المتابعين لبيان تأثير تناول عصير التفاح على مستوى السكر في الدم، ذلك لأن الكثير من الناس يظنون أنه من المشروبات الطبيعية التي لا تسبب أي ضررٍ يُذكر في هذا الأمربدأ الشعيبي تجربته بعمل اختبار سكر صائم لتظهر نسبته 81، بعد ذلك قام بتناول كمية من عصير التفاح وانتظر قليلًا، ومن ثم أعاد اختبار قياس نسبة السكر ليجدها قد ارتفعت بصورة كبيرة إذ وصلت إلى 111.

لم ينتهِ الاختبار إلى هنا بل قام الشعيبي بإعادة الاختبار لكن بعد مُضي نصف ساعة تقريبًا ليجده قد وصل إلى 148 وبعد مرور الساعة بلغ 94، ليأتي التعقيب الأخير على تلك التجربة حسب ما قاله في المقطع المصور “لا يوجد فرق بينه المشروب الغازي وعصير التفاح”.