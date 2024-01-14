في ظل فوضى عارمة.. عصابة مسلحة تهاجم منزل مغترب في حبيش شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عصابة مسلحة على مهاجمة منزل مغترب بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن عصابة مسلحة هاجمت منزل المغترب "عبداللطيف اسحم"، الكائن في قرية حضار بجبل عميقة في مديرية حبيش شمالي إب.



وأضافت المصادر أن العصابة أطلقت بالأسلحة الرشاشة والقنابل على المنزل الذي كان يتواجد بداخله أطفال ونساء مسببة بحالة خوف وهلع في أوساط الساكنين.



وأطلق المغترب "اسحم" مناشدة عبر مواقع التواصل يدعو سلطات المليشيا إلى ضبط العصابة وحماية أسرته.



وتداول الناشطون تسجيلاً للآثار التي لحقت بالمنزل جراء الهجوم ويظهر فيه تعرض جدران ونوافذ وأثاث المنزل لأضرار متفاوتة جراء الهجوم.



وتشهد مديرية حبيش ومديرية المخادر ومناطق أخرى مجاورة في السحول شمالي مدينة إب، انتشارا واسعا للعصابات المسلحة التي يرتبط غالبيتها بعناصر وقيادات حوثية، ما زاد من حدة الجرائم الجنائية وعمليات التقطع والنهب والاعتداء على أملاك المواطنين.

