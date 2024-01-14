صراع الأراضي..اندلاع اشتباكات قبلية في بيحان غربي شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت الليلة الماضية اشتباكات قبلية إثر نزاعات على أراضي في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت الليلة الماضية بين قبيلتي (آل شاجره)، و(آل جرامه) شرق مديرية بيحان غربي شبوة.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة اندلعت على خلفية أراضي متنازع عليها بين القبيلتين.



وأشارت المصادر إلى أن السلطات لم تتدخل لوقف الاشتباكات وسط مخاوف من توسعها.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، تصاعداً في الصراعات القبلية وسط فوضى أمنية عارمة وغياب تام للسلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المُناط بها فرض الأمن والاستقرار.

