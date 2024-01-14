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عدن - ياسمين التهامي - مغرد وقح يهين إمام الحرم المكي بكلام جارح وغير لائق .. لن تصدق كيفَ رد الإمام عليه

رد إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، الإثنين،على مغرد وصفه بشيخ "بلاط مطبل".

ونشر الكلباني في البداية تغريدة قال فيها: "قيل لابن المقفَّع: من أدَّبك؟ قال: نفسي. إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته".مطبل ورقاصة

ورد عليه أحد المغردين قائلا: "شيخ بلاط مطبل"، ليجيب إمام الحرم المكي بالقول: "وأنت الرقاصة"، حسب تعبيره.

كما نشر الكلباني اليوم الثلاثاء تغريدة أخرى قال فيها: "قال ابن شُبْرُمَة: من بالغَ في الخُصومة أثِم، ومَن قصَّر فيها خُصم"، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد فيها الموضوع نفسه.