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شرب الماء مع وجبة الطعام ضار أم له فوائد صحية ؟ مختص يكشف أمر مذهل

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عدن - ياسمين التهامي - شرب الماء مع وجبة الطعام ضار أم له فوائد صحية ؟ مختص يكشف أمر مذهل

الأحد 14 يناير 2024 الساعة 15:06

أوضح أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور السعودي فهد الخضيري أن شرب الماء مع الأكل أو قبل أو بعد الأكل لا يضر.

 

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر":شرب الماء مع الأكل لايضر، ولا يوجد أي دراسة تثبت الضرر بل على العكس ؛ الدراسات الموثوقة علمياً أكدت أن شرب الماء أثناء الأكل(وقبله وبعده) يساعد على الهضم ويقلل من شراهة الأكل ويمنع الإمساك تابع: كما يمنع تلبّك المعدة والأمعاء ويقلل من تهيّج القولون العصبي، وله فوائد صحية كثيرة.، واختتم قائلا : " أشرب ماء".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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