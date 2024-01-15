الحديدة.. مسلحون قبليون يتصدون لحملة حوثية تسعى لنهب أراضيهم بالقوة في مديرية "السُخنة"

تصدى مسلحون قبليون صباح اليوم الاثنين، لحملة مسلحة حوثية كانت تسعى لنهب أراضيهم بالقوة في مديرية السُخنة شمالي محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال إعلام السلطة المحلية بالمحافظة، في بيان مقتضب على "فيسبوك"، إن مواجهات اندلعت صباح اليوم بين مسلحين قبليين من أبناء تهامة ومليشيا الحوثي التي تريد السيطرة على أراضي القبيلة بالقوة في مديرية السخنة الواقعة شمالي المحافظة وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الحديدة (مركز المحافظة).



ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية على الفور حول ما أسفرت عنه تلك الاشتباكات.



وعمدت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية إلى السطو على أراضٍ واسعة من أملاك المواطنين في المحافظة الساحلية ضمن عمليات نهب ممنهجة طالت السكان في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

