شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة كبيرة قادمة على مدينة جدة ..التعليم يعلن تعليق الدراسة عدة ايام! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كارثة كبيرة قادمة على مدينة جدة ..التعليم يعلن تعليق الدراسة عدة ايام!

أمطار غزيرة على جدة من اليوم وحتى غداً الاثنين أحد الأنباء العاجلة التي تم الإعلان عنها من قبل هيئة الأرصاد اليوم بالمملكة حيث يشهد الطقس في تلك الأيام عدم استقراراً محملاً بزخات من الأمطار على قطاعات متنوعة من المملكة بالإضافة السحب المحملة بالرياح الأمر الذي يؤثر سلباً على العاملين بمختلف القطاعات وعلى الطلاب، من موقعنا هذا نقدم لكم أبرز النقاط الهامة عن الطقس تابعوا معنا.

أمطار غزيرة على جدة من اليوم وحتى غداً الاثنيننستعرض معا الآن أبلغ التفاصيل عن الطقس اليوم الأحد بمدينة جدة وهو كالآتي:

تقدر درجة الحرارة العظمى بما يعادل نحو 28 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية.

حركة الرياح

فنجد أن اتجاه الرياح خلال ساعات الفجر يتجه نحو الجنوب الغربي بسرعة 11كم في الساعة الواحدة.

في الصباح شهدت الرياح في نفس الاتجاه الجنوب الغربي بسرعة 9 كم في الساعة.

في فترة الظهر سلكت الرياح مسارها نحو الجنوب بسرعة 9 كم في الساعة.

بينما خلال فترة العصر اتخذت الرياح مسارها نحو الجنوب الشرقي بسرعة 12 كم في الساعة.

لتعاود الانجراف نحو الجنوب الشرقي في فترة المساء بسرعة 11 كم في الساعة.

بينما تتزحزح ناحية الجنوب بميل قليل نحو الجنوب الغربي خلال ساعات الليل المتأخرة بسرعة 12 كم في الساعة.الرطوبة

تقدر نسبة الرطوبة اليوم في فترة الفجر ما يعادل 79 بالمائة من كتلة الهواء.

بينما في فترة الصباح تقدر نسبة الرطوبة ما يعادل نحو 61 بالمائة.

في حين قدر حجم الرطوبة خلال فترة الظهر ما يعادل نحو 55 بالمائة.

قدر حجم الرطوبة في فترة العصر نحو 56 بالمائة.

بينما نلاحظ أن الرطوبة تزداد في فترة المساء وتقدر بنحو 73 بالمائة.

في حين تشهد المملكة أعلى معدلات الرطوبة اليوم في فترة الليل لتقدر بنحو ثمانون بالمائة.الأمطار

تبدأ مختلف المناطق في جدة استعداداً لسقوط الأمطار بدءاً من ساعات الفجر المتأخرة والتي من المتوقع استمرارية هطولها ليوم الغد الاثنين.

جدة تشهد سقوط أمطار غزيرة بمختلف المناطق