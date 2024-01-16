شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقى باتحاد نساء الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء د.صفاء معطي اليوم في مبنى الجهاز المركزي للإحصاء في العاصمة عدن مع قيادات اتحاد نساء الجنوب

رحبت رئيس الجهاز برئيس واعضاء اتحاد نساء الجنوب الحاضرون

ومن خلال اللقاء تم مناقشه أوجه التعاون بين الاتحاد والجهاز المركزي حيث تقدم الاتحاد بطلب التعاون المشترك من حيث اجراء دراسه عن أوضاع المرأة و احتياجاتها.

وقد رحبت رئيس الجهاز بهذا التعاون وأكدت على اهمية التعاون في مجال هذه الدراسات وتكوين قاعدة بيانات للمرأة .

وحضر اللقاء عضوات من المكتب التنفيذي للاتحاد واللجنه الاستشارية والرقابة والتفتيش

رئيس الاتحاد العام لنساء الجنوب أ. ندى عوبلي د. رنا السروري

أ. رغدة كمال مصطفى ، أ. نادره مصطفى، أ.افراح سالم، أ. ايمان عمر

أ. ارحاب ماطر، أ. منى خالد عبدالله

ومن جانب الجهاز المركزي للإحصاء حضرت كلا من أ. جميلة سعيد ،و أ. سوسن سعيد ، و أ.هناء صالح مثنى.

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