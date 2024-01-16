نفاد الوقود يخرج أكثر من 80 بالمائة من محطات توليد الكهرباء في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، خروج أكثر من 80‎%‎ من توليد محطات الكهرباء عن الخدمة، عقب توقف محطة الحسوة جراء نفاد وقود المازوت.

وقالت المؤسسة العامة لكهرباء عدن في بيانٍ لها، إن إجمالي التوليد المتبقي في الخدمة لا يتجاوز الـ100 ميجا وات موزّعة على محطتين فقط هي محطة الرئيس بترومسيلة بقدرة 80 ميجا ومحطة المنصورة 20 ميجا.

وحذرت المؤسسة أنه توقف وخروج المحطات المتبقية عن الخدمة خلال الساعات المقبلة بعد نفاد ما تبقى من المازوت.

وأشارت أنها ومنذ أكثر من شهر ناشدت جميع الجهات العليا ممثلة بقيادة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة والجهات المعنية الاخرى بسرعة توفير مادتي الديزل والمازوت، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم تلقَ استجابة حقيقية لمعالجة نفاد الوقود.

وأكدت أن عدم استجابة الجهات المعنية أدى إلى توقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل، وارتفاع كبير بساعات انقطاع التيار الكهربائي يقابله انخفاض ساعات التشغيل.

وكان مسلحون قد احتجزوا عشرات القواطر محملة بالوقود في محافظة أبين اليومين الماضيين، وسط مناشدات من قبل المؤسسة للافراج عنها تفاديا لخروج محطات التوليد عن الخدمة.