أسوشيتد برس: الولايات المتحدة ستعيد إدراج الحوثيين على قائمة الإرهابيين

المنامة - ياسر ابراهيم -

من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن قريبًا عن خطط لإعادة تصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص، بحسب مل نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن شخصين مطلعين على قرار البيت الأبيض ومسؤول أمريكي.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي شن فيه الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتقول الجماعة إنها هاجمت السفن ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة المستمرة للشهر الرابع على التوالي.



ولم يُسمح للأشخاص الثلاثة المطلعين على القرار بالتعليق وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمر قبل الإعلان الرسمي المتوقع. وقال المسؤول الأمريكي إنه من المتوقع أن تصدر الإدارة هذا الإعلان يوم الأربعاء.



وقام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بإزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وكإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص في فبراير 2021 حيث سعت الإدارة إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.



وفي أيامها الأخيرة، صنفت إدارة ترامب الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وسط اعتراضات قوية من جماعات حقوق الإنسان ومنظمات المساعدات الإنسانية.



منع التصنيف الإرهابي الأجنبي الأمريكيين والأشخاص والمنظمات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية من تقديم "الدعم المادي" للحوثيين، وهو ما قالت المنظمات إنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر مما كان يحدث بالفعل في اليمن.



بعد وقت قصير من تولي إدارة بايدن منصبه، أزال بلينكن التصنيفات في خطوة لاقت انتقادات شديدة من قبل المشرعين المحافظين وغيرهم، ولكن كان الهدف منها الحفاظ على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها إلى اليمن.



إن التصنيف العالمي المخصص للإرهابيين والذي سيتم إعادة فرضه على الحوثيين لا يتضمن عقوبات على تقديم "الدعم المادي" ولا يأتي مع حظر السفر الذي يتم فرضه أيضًا تحت تصنيف الإرهاب وبالتالي، فإنه قد لا يشكل عائقاً كبيراً أمام تقديم المساعدات للمدنيين اليمنيين.



في هذه الأثناء، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن معالجة التهديد المستمر الذي يشكله المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر هي مشكلة "الجميع والتي يجب على الولايات المتحدة وحلفائها معالجتها معًا لتقليل التأثير على الاقتصاد العالمي".



وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان خلال ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إن المدة التي سيستمر فيها هذا الأمر ومدى سوء الأمر لا يرجع فقط إلى قرارات دول التحالف التي شنت ضربات الأسبوع الماضي".



تشعر منظمات الإغاثة بالقلق من أن العقوبات الاقتصادية الشاملة قد يكون لها تأثير ضئيل نسبيًا على منظمة الحوثيين، وهي جماعة متحدية ومعزولة ليس لديها سوى القليل من الأصول التي يمكنها أن تتأثر بالعقوبات الأمريكية. ويقول مسؤولو الإغاثة إن الإجراءات الأقوى يمكن أن تهدد بعواقب وخيمة على اليمنيين العاديين، الذين هم بالفعل من بين أفقر الناس وأكثرهم جوعاً في العالم.



يذكر أن اليمن يستورد 90% من غذائه، وبينما يجادل مؤيدو العقوبات الواسعة النطاق بأنه من الممكن تشكيل أي آليات تنفيذية لإعفاء المساعدات الغذائية والإنسانية، فإن منظمات الإغاثة تشعر بالقلق من أن المخاوف من مخالفة اللوائح الأمريكية قد تخيف شركات الشحن والبنوك والجهات الفاعلة الأخرى الحيوية لإمدادات الغذاء التجارية في اليمن.



لقد تسببت هجمات البحر الأحمر بالفعل في اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. حيث ارتفعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء.



وشنت الولايات المتحدة ضربة جديدة ضد الحوثيين يوم الثلاثاء، حيث أصابت صواريخ مضادة للسفن في الهجوم الثالث على الجماعة المدعومة من إيران في الأيام الأخيرة. وجاءت الضربة في الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على ناقلة البضائع السائبة زوغرافيا التي ترفع علم مالطا في البحر الأحمر.



وقال سوليفان إنه من الأهمية بمكان أن توضح الدول التي لها تأثير على طهران وعواصم الشرق الأوسط الأخرى "أن العالم بأسره يرفض تمامًا فكرة أن جماعة مثل الحوثيين يمكنها اختطاف العالم بشكل أساسي".