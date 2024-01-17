عدن.. صرف رواتب المعلمين لشهر ديسمبر بعد يومين من الإضراب عن التدريس 

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مصدر تربوي، إنه بدأ مساء الثلاثاء، صرف رواتب المعلمين لشهر ديسمبر الماضي، في العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين من الإضراب عن التدريس وإغلاق المدارس الحكومية أمام الطلاب.



وأكد مصدر بمكتب التربية في عدن، بدء صرف رواتب شهر ديسمبر الماضي للمعلمين في العاصمة المؤقتة، بعد تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية خلال يومي الاثنين والثلاثاء، احتجاجا على تأخر الرواتب.

بدوره، قال أمين عام نقابة المعلمين في تعز، عبدالرحمن المقطري، إنه جرى مساء الثلاثاء تسليم رواتب التربويين في عدن.

ووفقا للمقطري، فإنه من المتوقع صرف رواتب التربويين في تعز لشهر ديسمبر 2023، مع العلاوة، خلال يومي الاحد والاثنين من الأسبوع القادم.

وكان معلمو المدارس الحكومية في عدن قد نفذوا الاثنين والثلاثاء، إضرابا عن التدريس وإغلاق المدارس أمام الطلاب، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم وتجاهل الحكومة لمطالبهم.