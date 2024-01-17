مأرب..لقاء موسع لأبناء الجوف للمطالبة بإدارة محافظتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد أبناء محافظة الجوف المتواجدين في مدينة مأرب لقاءً موسعاً للمطالبة بتلبية حقوقهم العادلة في إدارة محافظتهم.



وندد الاجتماع الذي عقد تحت شعار "لا لمصادرة الحقوق والتنكر للتضحيات"، الثلاثاء، بتجاهل مجلس القيادة الرئاسي مطالبهم المستمرة منذ أكثر من عامين، داعياً المجلس إلى الاستجابة لتلك المطالب وتقدير تضحيات أبناء الجوف.



وألقيت في اللقاء العديد من الكلمات للأحزاب والمكونات والمطارح القبلية، أكدت جميعها على مواقف المحافظة وتضحيات أبنائها في معركة استعادة الدولة، والدعوة إلى رصف الصفوف وتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي وتمكين أبناءها من إدارتها.



وأكد بيان صادر عن اللقاء الموسع، الاستمرار في الفعاليات المطالبة بحقوق أبناء الجوف المشروعة، ورفض الاجراءات العبثية التي تنتقص من الجوف ورجالها.



وحيا البيان الختامي للقاء الموسع الابطال المرابطين في جبهات العزة عامة وجبهات الجوف خاصة والهبة القوية لأبناء المحافظة المطالبين بحقوقهم وإعادة الاعتبار للجوف وأبناءها الاحرار.



الجدير بالذكر أن أبناء الجوف يواصلون مطالبهم بتعيين محافظ للمحافظة من أبناء المحافظة، وذلك منذ تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشيخ حسين العواضي في أكتوبر 2022م محافظا للجوف خلفاً للشيخ أمين العكيمي.

