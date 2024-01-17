فوضى السلاح.. مقتل شابين في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شابان في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب (سليمان طه قايد محمد الجماعي) قتل برصاص مسلح في منطقة الجبر بغيل الصيحار بمديرية السبرة شرقي إب.



وفي حادثة أخرى قتل شاب يُدعى "صالح علي صالح الهمام" في إحدى بلدات المحافظة نتيجة العبث بالسلاح.



وقالت مصادر مقربة من الضحية، إن الحادثة وقعت أثناء ماكان الشاب يعبث بالسلاح حيث خرجت رصاصة من المسدس لتستقر في رقبته وترديه قتيلا على الفور.



وتشهد محافظة إب فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح زادت معه حدة الجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

