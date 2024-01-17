شكرا لبحثكم عن خبر المهندس معين الماس يدشن عمل محطة الوزن المحوري بالعند في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن المهندس معين محمد الماس صباح اليوم الأربعاء ، العمل بمحطة الوزن المحوري العند بمديرية المسيمير في محافظة لحج حيث أثنى خلال التدشين بالدعم المقدم من نائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي والعميد عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي.

وقد دشن المهندس معين المحطة برفقة مدير عام محطات الوزن المحوري المهندس محمد حسان حسين محطة العند اليوم في إطار جهود الصندوق لحماية شبكة الطرق الوطنية من الآثار المدمرة التي تسببها الأوزان الزائدة لمركبات النقل الثقيل على الطرق ، وعليه سوف يجري مراقبة الاوزان من خلال محطات الوزن على الطرق المستهدفة لإفراغ الزائد منها دون فرض اي رسوم لعملية الوزن او غرامات مالية.

ويؤكد رئيس مجلس إدارة الصندوق على أن الجهود القائمة حاليا بتدشين الميازين " محطات الوزن" في محطة العند وغيرها هي ضرورة ملحة يعكف صندوق صيانة الطرق على الاستمرار في تطبيقها وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ممثلة بنائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي الذي وجه صندوق صيانة الطرق بإستلام إدارة محطات الوزن والإشراف عليها لبسط نفوذ الدولة والذي ايضا بادر الشيخ ابو زرعة المحرمي توجيه قوات العمالقة لحماية مقدرات المحطات وإنفاذ القانون.

ومن جانبه قال مدير عام محطات الوزن المحوري المهندس محمد حسان حسين أن افتتاح الأعمال في محطة الوزن المحوري في العند هو ثمرة للجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق، لحماية شبكة الطرق من التهالك ، وعناية القيادة الرئاسية ببقاء الطرقات آمنة وصالحة ومتوفرة لجميع مستخدميه.

وأشرف المهندس معين على اعمال فريق المحطة في مراقبة عمليات مراقبة الاوزان في المحطة وضبطها خلال التدشين ،، حاثا فريق العمل الفني للمحطة على القيام بمهامه المنوطة في عمليات قياس وتسجيل البيانات مع تقديم التوعية لسائقي الشاحنات بضرورة إنفاذ القانون لما في ذلك من مصلحه عامه تهم الجميع.

وبذلك يواصل صندوق صيانة الطرق جهود تطبيق القانون لمراقبة الأوزان المخالفة المسببة في تهالك الطرقات على المدى القريب والبعيد ، حفاظا على استدامتها و الحفاظ على استثمارات الدولة في صيانة الطرق.

وقد شارك في هذا التدشين المهندس مختار المفلحي مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة والاستاذ واعد عبد الملك مدير عام التخطيط والاستاذ عباس صالح مدير عام الصيانة الطارئة وجمع من المهندسين المتخصصين في الإدارة العامة لمحطات الوزن المحوري في صندوق صيانة الطرق.

صادر عن : وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن.