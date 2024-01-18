ظن أنه لص دخل المنزل.. مقتل شاب برصاص والده في مدينة يريم شمالي إب

أقدم مواطن على قتل ابنه في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن "صالح عبدربه الحكيم"، أقدم أمس الأول على إطلاق النار بسلاحه الشخصي على نجله "أحمد" وأرداه قتيلاً على الفور في منزلهم الكائن بمدينة يريم شمال محافظة إب.



وأضاف أن الحادثة وقعت فجراً داخل منزلهم في ظروف وملابسات غامضة، وقد جرى تسليم الأب إلى أجهزة أمن المليشيا بالمدينة، فيما أودعت جثة ابنه في ثلاجة الموتى حتى استكمال إجراءات التحقيق.



والضحية أباً لابن وابنه، فيما يعمل والده الجاني عاقل حارة في مدينة يريم، وينحدران من مديرية السدة المجاورة، حسب المصدر.



وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية حول سير التحقيقات مع الوالد الجاني ـ الذي لا يزال محتجزاً ـ تفيد أنه أطلق النار على ابنه ظناً أنه لصاً دخل المنزل ما دفعه لإطلاق النار دون التأكد من هويته قبل أن يتضح أنه ابنه.



يذكر أن مديرية يريم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تشهد كباقي مدن ومديريات محافظة إب انتشارا واسعا لجرائم السرقة وجرائم القتل وخاصة منها ذات الطابع الأسري.

