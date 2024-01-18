شكرا لبحثكم عن خبر الدكتوراة بإمتياز للباحث ياسر الشقي في ادارة الأعمال من جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | وضاح الشليلي

نال الباحث "ياسر صالح صالح الشقي" درجة الدكتوراه ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة عدن ، قسم ادارة الأعمال ، عن اطروحته الموسومة ب " أثر توسط اليقظة الإستراتيجية في العلاقة بين القيادة الشاملة وممارسات إدارة الموارد البشرية للأداء العالي"دراسة ميدانية في شركات هائل سعيد أنعم الصناعية.

وتكونت اللجنة العلمية، التي تشكلت لمناقشة الاطروحة من أ.مشارك الدكتور علي ناصر الزامكي عضوا ومشرفا علميا " جامعة عدن والاستاذ الدكتور عبد الملك المعمري رئيسا ومناقشا خارجيا جامعة تعز ، و أ. مشارك الدكتور وهيب مهدي عزيبان عضوا و ومناقشا داخليا .

وأشادت اللجنة بفكرة ومضمون الرسالة وما توصل اليه الباحث من نتائج وأهميتها في التطبيق العملي للاستفادة منها ، فيما يخص الإستراتيجية في العلاقة بين القيادة الشاملة وممارسات إدارة الموارد البشرية للأداء العالي، فيما أستعرض الباحث ما تضمنته الأطروحة من مباحث وفصول, وأهداف، ونتائج، توصل إليها خلال مدة البحث والتوصيات الناتجة عنها.

و في الختام اعربت لجنة المناقشة عن تقديرها للجهود التي بذلها الباحث وصولاً إلى النتائج المطلوبة والمرجوة من الأطروحة بتفوق أستحق ان ينال درجة الدكتوراة بإمتياز.

حضر المناقشة عدد من القيادات المحلية والحكومية والأمنية , وحضور واسع لرؤساء عدد من الأقسام في الكلية و الأساتذة و طلاب الدراسات العليا من مختلف الأقسام ، وأقارب واصدقاء الباحث الذين احتفلوا بنجاحه ونيله درجة الدكتوراة بإمتياز.