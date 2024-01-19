خلال يومين.. العثور على شخصين مقتولين بمحافظة "إب"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط البلاد، إن شخصًا عثر عليه مقتولا في إحدى البلدات القريبة من مدينة إب صباح الخميس، بعد يوم واحد من العثور على جثة شاب مقتولا داخل مركز صحي غربي المحافظة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، صورًا لشخص يدعى "عبدالجليل أحمد سعيد ال غانم" من قرية "صردد" في مديرية ريف إب، والذي عثر عليه مقتولا بالقرب من مسقط رأسه.

يأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على عثور الأهالي يوم الأربعاء على شخص يدعى "إبراهيم أحمد شرف الأهدل"، مدير الوحدة الصحية بالايوان، مشنوقا داخل ذات المبنى في منطقة السارة بمديرية العدين.

ولم تصدر الجهات المختصة أي معلومات حول ظروف مقتل الشابين التي تدور حول جريمة مقتلهما كثيرا من الغموض.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انتشار واسع لحجم الجريمة المنظمة، في ظل انتشار السلاح، وتزايد حالة التفكك المجتمعي، وانفلات أمني غير مسبوق.