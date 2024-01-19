اليمن.. وفاة 452 شخصاً في حوادث سير بالمناطق المحررة خلال 2023

المنامة - ياسر ابراهيم - أودت حوادث السير عام 2023، بحياة 458 شخصا من مختلف الفئات العمرية، فيما أصيب نحو 3 آلاف مواطن بإصابات متنوعة في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ونقلت مركز الإعلام الأمني، عن مدير عام شرطة السير بوزارة الداخلية العميد عمر أحمد بامشموس قوله، إن العام 2023 سجل وقوع 3532 حادثا مروريا في مختلف طرقات المحافظات المحررة، جاءت محافظة مأرب في مقدمتها.

وأوضح بامشموس أن هذه الحوادث خلفت خسائر مادية قدرت بنحو 1,920,121,531 ريالا، بالإضافة إلى خسائرها البشرية والاجتماعية.

وأشار إلى أن حوادث العام 2023، خلّفت 3447 ضحية من مختلف الفئات العمرية، منها 458 حالة وفاة، ونحو 2989 حالة إصابة مختلفة بعض المصابين أصبح لديهم عاهات مستدامة تعيق مجرى حياتهم الطبيعية.

ونوه إلى أن الحوادث في العام المنصرم زادت عن الذي سبقه بنحو 1032 حادثا، و101 حالة وفاة، و1167 إصابة، و448,002,531 ريالا في الخسائر المالية.

واحتلت محافظة مأرب المرتبة الأولى بعدد 1405 حوادث، يليها حضرموت الساحل بواقع 548 حادثة، ثم محافظة تعز بعدد 335، وشبوة بعدد 305، ولحج 184، والمهرة 173، وسقطرى 180، والحديدة 159، وأبين بعدد 116 حادثا مروريا، وسيئون 96 حادثة، والضالع بعدد 31 حادثا.