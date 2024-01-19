شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العربية تطالب الدول المطبعة بسحب سفرائها وقطع العلاقة مع الكيان الصهيوني وتمنح شخصية يمنية درع (الشباب العربي ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



في قمة القاهرة ...الشباب العربي يطالب الدول المطبعة بسحب سفرائها وقطع العلاقة مع اسرائيل



تحت شعار القدس عاصمة الشباب العربي استضافة جمهورية مصر العربية في مدينة القاهرة اعمال القمة العربية للشباب العربي التي اقيمت في ال10 من يناير 2024م ..

وشاركت الجمهورية اليمنية في اعمال القمة العربية للشباب العربي بدورتها بوفد رفيع المستوى ترأسه رئيسة وزراء حكومة شباب اليمن المستقل هناء أحمد الفقيه ..

وكذلك بحضور الاستاذ عمرو عمارة رئيس القمة العربية للشباب العربية والأمين العام الدكتور رعد المشهداني وبمشاركة عربية ودولية تحت شعار القدس عاصمه الشباب العربي ..

وفي القمة العربية للشباب تم تكريم المناضل القومي البرنس الدكتور عبدالله علي السنيدار ، بدرع شباب العرب ، وذلك لدوره الوطني والقومي تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها ..

كما تم اختياره كا أحد ابرز الشخصيات العربية للعام 2023م ..

وعبر البرنس الدكتور عبدالله علي السنيدار عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على استضافتها لاقامة هذه القمة وكل من ساهم في انجاح تنظيم القمة .. كما عبر عن سعادتة لهذا التكريم واختياره من أبرز الشخصيات العربية للعام 2023م ،

وأثنى البرنس الدكتور/ عبدالله السنيدار على دور الشباب العربي عموما من المحيط الى الخليج وخص قيادات الشباب العربي المشاركين في القمة وقيادتهم ورئاسة القمة العربية للشباب ..

مؤكدا ان كل جيل من شباب الامة العربية قد تحمل مسؤليته وان الاجيال المتعاقبة قاومت وناضلت وضحت وتجاوزت النكبات واخذت الدروس والعبر وتراكمت على مدى عقود ارصدة من ثمار وثمرات الكفاح والنضال والتضحيات التي اسست لعصر جديد من الانتصارات التي غدت اليوم تبشر بمستقبل بتنا على مشارفه لتحرير فلسطين والقدس في المستقبل القريب ان شاء الله ...



واشار المناضل القومي البرنس_ د / عبدالله السنيدار الى جملة من الاحداث التي صنعها وساهم فيها جيله من المناضلين العرب _ منوها بالتاريخ البطولي للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وبتضحيات الجيوش العربية لاسيما جيوش مصر وسوريا والعراق وبالمتطوعين العرب من اليمن ومصر والشام والمغرب العربي الذين ضحوا وجاهدوا لنصرة فلسطين والقدس واهل فلسطين وقضيتهم العادلة من منطلق الايمان القوي بعدالة القضية الفلسطينية والعربية في مواجهة الكيان الصهيوني ...

واستعرض البرنس السنيدار جملة من الوقائع والاحداث التاريخية في هذا الصدد والتي عايشها وعاش بعضها وشهد على البعض الاخر طوال مسيرة حياته وسنوات نضاله منذ السنوات الاولى في باكورة شبابه وحتى اليوم _ مؤكدا ان فلسطين والقدس قضية القضايا لكل العرب فكانت فلسطين وماتزال وستظل نبض الامة العربية ..

واضاف المناضل القومي الكبير _ البرنس _ د / عبدالله السنيدار ان الامة العربية وحركاتها القومية والتحررية وقيادتها ورجالاتها وفي مختلف البلدان والشعوب والدول العربية قد تعرضوا لعشرات المؤمرات خلال العقود الماضية وللحروب ولاشعال الفتن لاضعاف الامة ولاشغال كل دولة وشعب بمشاكله ولاشغال الجميع وابعادهم عن القضية الفلسطينية كقضية قومية جامعة وموحدة للامة العربية بقضايا وصراعات محلية وطائفية وحزبية وجهوية من خلال تعميق الانقسامات وتغذية الصراعات والحروب والازمات كما حدث خلال الاثني عشرة سنة الماضية من تفكيك الدول العربية وضرب مؤسساتها وتمزيقها وتدميرها تحت مسمى الربيع العبري وذلك خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة ..وهو ما انعكس سلبا على الامة العربية وشعوبها ..

ويجب اليوم استخلاص الدورس والعبر والاستفادة من الاجماع العربي على نصرة وتاييد القضية الفلسطينية والالتفاف القومي العربي الواسع حول فلسطين والقدس ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى النصر والتحرير الذي بات قريبا وبتنا على مشارفه ...

داعيا الشباب العربي: انتم الامل وانتم جيل التحرير وجيل فلسطين والاقصى وانتم المستقبل الواعد للامة العربية جمعاء ونحن نثق فيكم وبكم وعليكم تحمل المسؤلية بجدارة وحمل الشعلة والراية ليستمر النضال حتى تحقيق وتلبية تطلعات مئات الملايين من المحيط الى الخليج بتحرير فلسطين والقدس وباعادة التلاحم العربي تحت مظلة اتحاد وتعاون وتكامل اقتصادي وتجاري وتنموي يلبي طموح الشعوب العربية وتطلعات شبابها بمستقبل افضل وغد مشرق لتتبوا هذه الامة العربية مكانها اللائق بين الامم والشعوب ....

هذا وكانت رئيسة حكومة شباب اليمن المستقل القت كلمة بلادنا في القمة عبر فيها عن الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها لاقامة اعمال القمة التي كانت هادفة وناجحة ..

واشارت فيها انه ومن خلال هذه القمة نسعى الى تحديد اهم التحديات التي يواجهها الشباب العربي وتحليل تلك التحديات ومن ثم رسم ملامح المستقبل للشباب العربي ، كي نعيش بأمن وسلام مستقبلا..

هذا وانتهت اعمال القمة العربية للشباب ببيان تضمن عديد من التوصيات ..ننشر نص البيان على النحو التالي :

بيان

نحن الشباب العرب استجابة لدعوة اتحاد الشباب العربي عقدنا القمة العربية للشباب العربي بدورتها

الأولى بالعاصمة القاهرة بتاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2024 بحضور ممثلين 22 دولة ، تعبيرا عن

موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة

الغربية بما فيها القدس الشريف ، وتأكيدا على أننا نتصدى معا لهذا العدوان ، وإنهاء كل الممارسات

الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال ، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه ، خصوصا حقه في

الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني

وإذ نستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية

الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع

أراضيه المحتلة منذ عام 1967 ، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة .

وإذ نؤكد مركزية القضية الفلسطينية ، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب

الفلسطيني في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة ، وتلبية جميع حقوقه

غير القابلة للتصرف خصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة

على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف،

وإذ نحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانه على

حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية ،

بيان

وبناءا على ذلك قررنا نحن الشباب العربي

1- إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية ، الوحشية واللاإنسانية التي

ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف .

2- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها مطالبين الحكومات العربية اتخاذ قرار

حاسم ملزم بقف العدوان،

3_ مطالبين جميع الدول بسحب السفراء العرب وقطع العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي

4 مطالبين الحكومات العربية كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية

ودولية ، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري،

5 مطالبين بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب

الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وغزة منذ الجرائم الإسرائيلية

المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ، د

6_ - الدعوة لعقد القمة العربية للشباب العربي بدورتها الثانيه يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024

بالعاصمة القاهرة أو الجزائر تحت رعاية اتحاد الشباب العربي لمتابعة آخر المستجدات على الساحه العربية

الموقعون .

7- تكليف رئيس اتحاد الشباب العربي بإرسال التوصيات على جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية

والجهات الحكومية بجميع الدول العربية وعرضها الدورة القادمة بفعاليات القمة العربية للشباب العربي ...