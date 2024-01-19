وقفة شعبية في مأرب تندّد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة

شهدت مدينة مأرب اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة تقودها دولة إسرائيل المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023.



وطالب المشاركون في الوقفة بسرعة إيقاف الحرب الاسرائيلية الغاشمة، ومحاكمة مجرميها، وتحرك عربي عاجل لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات لقطاع غزة.



وأكد بيان الوقفة أنه وبعد مرور ما يزيد عن 105 يوم مازال أبطال المقاومة يسطرون بطولات عظيمة في مواجهة العدو الصهيوني، وأعادت معركة غزة لأبناء الأمة الثقة في أنفسهم، والأمل في النصر على عدوهم إذا توحدت القلوب وتراصت الصفوف.



وأشار البيان إلى أن الصمود الأسطوري في غزة أمام آلة الحرب الاسرائيلية والدعم الغربي لها كشف العالم الظالم على حقيقته، وتتساقط شعاراته المزيفة الكاذبة أمام دماء أبناء غزة المسفوحة، وأشلاؤهم الممزقة تحت أنقاض بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم.



واعتبر البيان أن قضية فلسطين هي قضية الشعب اليمني من قبل أن يأتي المتاجرون بالقضية لغسل جرائمهم التي ارتكبوها في حق اليمنيين وما مستشفى اليمن السعيد في جباليا بغزة إلا نموذج لوقوف اليمنيين مع إخوتهم في غزة خاصة وفي فلسطين عامة.



وأضاف أن من جوع اليمنيين وحاصر تعز وما يزال وحول اليمن إلى أكبر مأساة في العالم بحسب التقارير العالمية لا يمكنه الزعم أنه سيكون منقذا للمحاصرين في غزة.

