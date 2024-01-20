واشنطن: نفذنا ثلاث هجمات على منصات صاروخية للحوثيين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أن قواتها شنت 3 هجمات على منصات إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن.



جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن.



وأشار كيربي، إلى أن هذه الهجمات تهدف لجعل حركة السفن في البحر الأحمر أكثر أمانًا.



وزعم أن الهجمات المعنية كانت "لأغراض دفاعية". وقال كيربي، إن منصات إطلاق الصواريخ المستهدفة كانت جاهزة للإطلاق.

وفي وقت سابق نقلت قناة المسيرة الحوثية "ان مدينة الحديدة غرب اليمن تعرّضت لقصف أميركي بريطاني جديد بغارتين استهدفتا منطقة الجبانة".



وأعلن الجيش الأميركي، في منشور عبر موقعه على منصة "إكس"، أنّ قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت، الجمعة، ضربات ضد ثلاثة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر.



وأوضح الجيش أن "القوات الأميركية رصدت الصواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وخلصت إلى أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. وبالتالي قصفت الصواريخ ودمرتها دفاعاً عن النفس".



وتعتبر هذه الهجمات الأخيرة، الموجة السادسة من الهجمات ضد الحوثيين، في أعقاب الهجوم المشترك الأول الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة الماضي، سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن قبل أن يستهدف الجيش الأميركي في اليوم التالي وهذا الأسبوع مجدّدًا مواقع لهم.



يأتي ذلك رداً على عشرات الهجمات التي نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها، دعماً لغزة في الحرب الإسرائيلية التي تتعرض لها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.



وفي وقت مبكر الجمعة استهدف الحوثيين سفينة أميركية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة"، مؤكدين أن "الإصابة كانت مباشرة"، لكنّ الجيش الأميركي قال إن الصواريخ أخطأت هدفها.



ويشهد البحر الأحمر تطورات كثيرة ومتسارعة عقب الهجمات التي بدأت جماعة الحوثيين في اليمن بتنفيذها تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين أعلنت استيلاءها على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستستهدف كل السفن المملوكة لإسرائيل أو المتجهة إليها.



وفي 12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



المصدر: يمن شباب نت + وكالات