أبين..سائقو شاحنات البضائع والوقود يواصلون اضرابهم احتجاجاً على الجبايات غير القانونية

يواصل سائقو شاحنات البضائع والوقود على الطريق الدولي في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، إضرابهم منذ عدة أيام احتجاجاً على الجبايات المالية غير القانونية التي تفرضها النقاط المنتشرة على طول الطريق.



وأكد سائقون ومسافرون توقف عشرات شاحنات البضائع والوقود بجانبي طريق "المعلب" بمحافظة أبين على الطريق الدولي، احتجاجاً على الجبايات المالية الباهظة التي يتم فرضها عليهم من قبل النقاط التابعة للانتقالي بصورة غير قانونية.



وقال سائقون إن نقاط الانتقالي ضاعفت من الجبايات المالية التي تفرضها عليهم مقابل السماح لهم بمواصلة طريقهم لإيصال بضائعهم بصورة لم يعد بمقدورهم تحملها مادفعهم إلى الإضراب.



وفي حين أكد السائقون استمرارهم في الإضراب، فقد دعوا الجهات المعنية إلى سرعة التدخل ووضع حد لمعاناتهم المتكررة.



ودأبت مليشيا الانتقالي على قطع الطرق العامة وخاصة في الخط الدولي الممتد من عدن حتى حضرموت، وفرض الاتاوات المالية على سائقي الشاحنات بصورة غير قانونية في ظل غياب أي تدخل من الحكومة التي تسطير اسمياً على تلك المحافظات.

