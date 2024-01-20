واشنطن: تدمير صاروخ حوثي مضاد للسفن كان مصوبا باتجاه خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، تدمير صاروخ مضاد للسفن يتبع الحوثيين كان مصوبا باتجاه خليج عدن.



وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية في حوالي الساعة الرابعة صباح السبت بتوقيت صنعاء (01:00 تغ)، غارة جوية ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن".



وأوضحت أن الصاروخ المستهدف "‏كان مصوبا باتجاه خليج عدن ومعد مسبقا للإطلاق".



وأضافت أن "القوات الأمريكية قررت أن الصاروخ يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في هذه المنطقة، وتبعا لذلك تم استهدافه وتدميره دفاعا عن النفس".



ولفت البيان إلى أن" هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".



ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.



وفي 12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (...) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

المصدر: الأناضول