وفاة ثلاثة شُبان في حادث سير شرقي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة شُبان في حادثة سير في إحدى الطرقات بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة شبُان، توفوا ظهر أمس الأحد، في حادثتي تصادم دراجتين ناريتين في سوق نادب بعزلة دلال في مديرية بعدان، شرقي إب.



وأضافت المصادر أن الشُبان الضحايا هم (لقمان عبدالرحمن وهيب، وجبل شمسان القحيف، وبشير عبدالغني العودي) وجميعهم من أبناء مديرية بعدان.



وخلال الأسابيع الأخيرة توفي وأصيب نحو30 مدنياً في حوادث سير شهدتها محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية جراء خراب الطرقات والسرعة الزائدة.

