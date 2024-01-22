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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة صادمة.. علامتان للسرطان على الجسم تظهر خلال أسابيع

يعتبر مرض السرطان من الأمراض الخطيرة. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا المرتبطة بالسرطان التعب غير المبرر. والتغيرات الكبيرة في وزن الجسم. ومع ذلك قد تظهر علامات مقلقة تشير إلى الإصابة بسرطان الدم على الجلد.وينتشر سرطان الدم الذي بشكل أسرع. مثل ابيضاض الدم النخاعي الحاد وسرطان الدم الليمفاوي الحاد. من المرجح أن يسبب أعراض تظهر على مدى بضعة أسابيع، وغالبا ما يتسبب في ظهور أعراض مقلقة.

وأغلب أعراض اللوكيميا الحادة سببها خلايا سرطان الدم التي تملأ نخاع العظم، وهذا يعني أن خلايا الدم السليمة لا تنتقل إلى الدم كالمعتاد. وهناك بعض العلامات الأكثر شيوعا عند الإصابة بسرطان الدم. وتشمل حدوث تغيرات جذرية في الوزن. إلى جانب تورم الغدد الليمفاوية أو تضخم الكبد.

وقد يحدث نزيف أنفي متكرر لأن الخلايا الموجودة في نخاع العظم تمنع إنتاج خلايا تخثر الدم. وهناك أيضا بعض العلامات والأعراض التي تشير بالإصابة بسرطان الدم، مثل: ظهور كدمات. وطفح جلدي.

تبدأ الكدمات بشكل عام كبقع حمراء يتغير لونها وتصبح أكثر قتامة بمرور الوقت. وقد يكون من الصعب رؤية الكدمات في البداية عند بشرة سوداء وبنية. ولكن مع تطورها تظهر أغمق من الجلد المحيط بها.