مسلحون يحتجزون شاحنات النقل وقاطرات الوقود بالمدخل الغربي لحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجز مسلحون قبليون، يوم الاثنين، شاحنات نقل مواد غذائية ومواد مختلفة وقاطرات وقود، غرب وادي حضرموت (شرقي اليمن) للمطالبة، بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، وإجراء إصلاحات اقتصادية.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن القبليين احتجزوا يوم الاثنين، العشرات من الشاحنات المحملة بالمواد النفطية والبطائع منها منتجات محلية، في منطقة الخشعة بالمدخل الغربي لمحافظة حضرموت، ومنعوا مرورها إلى خارج المحافظة.



وأضاف أن المحتجين المسلحين (موالون لقوات النخبة الحضرمية) يطالبون بتخفيض أسعار المحروقات النفطية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لإنقاذ العملة وتحسين الأوضاع المعيشي، على حد قوله.



ووفقا للمصدر فإن المسلحين القبليين أكدوا استمرارهم في التصعيد حتى تستجيب السلطة المحلية والجهات الحكومية المعنية لمطالبهم.



يشار إلى أنه قبل أيام نصب قبليون مخيما في منطقة الخشعة غرب وادي حضرموت، تحت مسمى (مطارح ابناء حضرموت)، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

