غارات أمريكية وبريطانية على العاصمة صنعاء وعددًا من المدن اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - هزت انفجارات عنيفة قبل قليل، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر غارات يعتقد أنها أمريكية وبريطانية على عدد من المواقع الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي جنوب وشمال العاصمة ومحافظة تعز وعدد من المدن اليمنية الأخرى.

وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن غارات جوية عنيفة للمقاتلات البريطانية والأمريكية استهدفت معسكر الحفا والسواد جنوب العاصمة صنعاء.

وأشار السكان، إلى أن غارات أخرى استهدفت قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، بالقرب من مطار صنعاء الدولي، حيث شوهد تصاعد ألسنة اللهب جراء الضربات التي استهدفتها.

على صعيد متصل، قال سكان محليون إن غارة جوية عنيفة استهدفت معسكر الجند شرقي مدينة تعز، وشوهد تصاعد ألسنة اللهب جراء الغارة التي استهدفت موقع خاضع لسيطرة جماعة الحوثي.

وحسب وسائل إعلام حوثية، فقد استهدفت الغارات كذلك مديرية قيفه بمحافظة البيضاء، وغارات أخرى استهدفت محافظة حجة.

وكانت قناة الجزيرة قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله، إن قوات أمريكية وبريطانية وقوات حليفة أخرى شنت ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن هذه الغارات تأتي بعد ساعات على تبني جماعة الحوثي هجومًا جديدًا على سفينة عسكرية أمريكية في خليج عدن.