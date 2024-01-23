"هجمات الحوثي غير مقبولة"..نيوزيلندا تعتزم إرسال فريق دفاعي لدعم أمن البحر الأحمر

قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون يوم الثلاثاء إن نيوزيلندا سترسل فريقا دفاعيا من ستة أعضاء إلى الشرق الأوسط في إطار تحالف دولي لدعم الأمن البحري في البحر الأحمر.



وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن والتي تستهدف سفنا مدنية في البحر الأحمر منذ أسابيع فيما تقول (الجماعة) إنه احتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وقال لوكسون خلال مؤتمر صحفي إن "هجمات الحوثيين ضد الشحن التجاري والبحري غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير".



وأضاف "هذا الانتشار... هو استمرار لتاريخ نيوزيلندا الطويل في الدفاع عن حرية الملاحة في الشرق الأوسط وفي المناطق القريبة من الوطن".



وقال البنتاغون إن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات يوم الاثنين، استهدفت موقع تخزين تحت الأرض تابع للحوثيين بالإضافة إلى قدرات صاروخية ومراقبة.



وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل الشحن العالمي وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. كما عمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.



وقال لوكسون إن أيًا من أفراد الدفاع النيوزيلنديين لن يدخلوا اليمن أو يشاركوا في أي قتال، لكنهم سيساهمون في الدفاع الجماعي عن النفس للسفن في الشرق الأوسط، وفقًا للقانون الدولي.



وقال وزير الخارجية ونستون بيترز إن تصرفات نيوزيلندا لا ينبغي الخلط بينها وبين موقفها بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس.



وقال بيترز: "أي إشارة إلى أن دعمنا المستمر للأمن البحري في الشرق الأوسط مرتبط بالتطورات الأخيرة في إسرائيل وقطاع غزة، هي فكرة خاطئة".



وتدعو نيوزيلندا إلى هدنة إنسانية وهدنة إنسانية والحاجة الملحة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات نحو وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.



المصدر: رويترز

