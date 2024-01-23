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بسبب منشور على الفيس بوك.. إعتقال ناشط صحفي من منزله في المكلا

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعتقلت قوات الأمن في ساحل محافظة حضرموت (شرقي البلاد)، الثلاثاء، الناشط الصحفي "عمر عبدالله كرمان"، على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكد مصدر مقرب لـ"يمن شباب نت" إن قوات الأمن اعتقلت الناشط الصحفي "عمر كرمان"، من منزله في مدينة المكلا، بسبب منشور على صفحته بالفيس بوك.

وحسب المصدر، فإن كرمان انتقد زيارة المحافظ "مبخوت بن ماضي"، مع رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني أنيس باحارثة، لمخطط الأراضي بالخط الدائري وخور المكلا. 

وقال كرمان في منشوره: "نبارك للمعتصم بالله بن ماضي للأراضي توثيقه لجميع أراضيه بالخط الدائري وخور المكلا وإحضار رئيس هيئة مصلحة الأراضي بنفسه.."

يشار إلى ان الصحفي كرمان يعمل في الإعلام التربوي لدى مكتب التربية في ساحل حضرموت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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