شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يتلقي بممثلين منظمة OCHA والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
التقت رئيس الجهاز المركز للإحصاء اليوم د.صفاء عبدالله معطي مع السيد ابراهيم حداد من منظمة OCHAوالسيد زكريا سعيد المساعد الخاص لنائب الممثل المقيم والمنسق الإنساني في اليمن
تم في اللقاء مناقشة التقديرات السكانية التي قدمها مكتب الشؤون في اليمن
حيث تطرق الفنيون المختصون في الجهاز مكتب الشؤون الانسانيه عن المنهجية التي اتيحت في التقديرات السكانية لسنه 2024
وتم في اللقاء الاتفاق ك على اجتماع الفريق الفني في الجهاز والفريق الفني في مكتب الشؤون الانسانيه في اليمن
كما حضر اللقاء من جانب الجهاز م. حسن أبراهيم مدير عام جودة البيانات م. حسين عبدالنبي ومدير عام معالجة تحليل البينات
أ. اشجان توقير مدير عام الادارة السكانية وأ . جميلة سعيد مدير عام ادارة الفروع
وحضر من جانب محافظة عدن مستشار المحافظ لشؤون المنظمات الانسانية أ. رضاء جميل
# إعلام _الجهاز _المركزي
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