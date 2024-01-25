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عدن - ياسمين التهامي - بدون كفيل أو ترحيل اقامة 10 سنين للوافدين في السعودية اليك التفاصيل كاملة

يعتبر الكثيرون من مواطني الدول العربية البحث عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية بسبب الرواتب المغرية المتاحة والتي تعتبر مجزية مقارنة ببعض الدول العربية الاخرى يجد الكثيرون في السعودية فرص مهنية تمثل بداية مهنية ناجحة ومع ذلك كان نظام الكفيل الذي كان يسيطر على الأوضاع العملية في المملكة يعتبر تحديا للوافدين حيث كان يعقد الكثير من الأمور ويعمل على تعقيد الاجراءات.وفي خطوة ايجابية توجهت المملكة العربية السعودية نحو الغاء نظام الكفيل في العمل مما يعد تحسينا كبيرا وتسهيلا للوافدين الذين يعملون في المملكة الغاء نظام الكفيل يتيح للعمال فرصة أكبر للحركة والتنقل في سوق العمل ويساهم في تحسين ظروف العمل والحياة للوافدين هذه الخطوة تأتي بمزيد من المميزات التي تسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز جودة الحياة للوافدين في المملكة العربية السعوديةشروط الحصول على اقامة لمده 10 سنين

قررت المملكة العربية السعودية فتح أبواب الاقامة لمدة عشر سنوات وأكثر للوافدين الذين يرغبون في الاستقرار في المملكة وذلك بموجب شروط محددة تهدف الى دعم المستثمرين والكوادر المؤهلة اليك شرح لبعض الشروط المطلوبة:الاستثمار: يجب أن يكون الوافد من المستثمرين الذين يمتلكون اعمالا تجارية في المملكة.

التزام مالي: يتوجب على الفرد أن يكون غير متهرب من الرسوم ويجب عليه تسديد كافة الرسوم والضرائب بانتظام.

الكفاءة العلمية والتخصصية: يعتبر وجود مؤهلات علمية وتخصصية من الشروط الأساسية للحصول على هذه الإقامة.

الاضافة الاقتصادية: يجب على الشخص أن يقدم اضافة إيجابية للاقتصاد الوطني وأن يكون لديه فكرة جديدة أو اسهام قيم.

أولويات الاقامة: توجد أولويات للاقامةتشمل مواطني مجلس التعاون الخليجي، أبناء المواطنة من زواج وافد أبناء الوافدة من أب سعودي والمجنسين.

تلك الشروط تمثل خطوة ايجابية نحو جعل المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين والكوادر الوافدة المؤهلة وتعزز الاستقرار والتنمية في المجتمع السعودي.

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الوجهات التي يتوجه إليها الكثيرون من مختلف دول العالم للعمل والاستقرار وفي خطوة ايجابية قررت المملكة فتح ابواب الاقامة لمدة تصل الى 10 سنوات للوافدين، مما يعد فرصة مميزةللمستثمرين والكفاءات المؤهلة للاستفادة من مزايا الاقامة الطويلة في هذه المقالة سنلقي نظرة على الشروط والفرص المتاحة لمن يرغب في الاستفادة من هذه الفرصة.

الشروط للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات

الاستثمار: يجب على الفرد أن يكون مستثمرا يمتلك اعمالا تجارية في المملكة.

الالتزام المالي: يتعين على الشخص عدم التهرب من الرسوم وضرورة تسديد كافة الالتزامات المالية.الكفاءة العلمية والتخصصية: يشترط وجود مؤهلات علمية وتخصصية تسهم في التنمية الاقتصادية.

الاضافة الاقتصادية: يجب أن يكون لديه اضافة قيمة للاقتصاد الوطني وفكرة جديدة او مساهمة فعالة.

أولويات الاقامة: يعطى اولوية لبعض الفئات مثل مواطني مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنة من زواج وافد.فوائد الإقامة لمدة 10 سنوات

استقرار طويل الأمد: الحصول على اقامة لمدة 10 سنوات يتيح للفرد الاستقرار في المملكة دون الحاجة الى كفيل.

تسهيل الاجراءات: الغاء نظام الكفيل يسهل الاجراءات ويقلل من التعقيدات التي كان يواجهها الوافدون سابقا.

تشجيع الاستثمار: يعزز هذا القرار التحفيز للمستثمرين الأجانب ويجعل المملكة وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.

دعم الابتكار والمهارات: يشجع على دخول الكفاءات المؤهلة والمواهب لتقديم مساهماتها في مجالات الابتكار والتطوير.