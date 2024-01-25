ردا على قتل مدنيين.. كمين قبلي يوقع قتلى وجرحى حوثيين بالجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ مسلحون قبليون بمحافظة الجوف، الخميس، كمينا مسلحا بطقم لمليشيات الحوثي وذلك بعد ساعات من قتل المليشيا ثلاثة من أبناء قبائل نوف والمعاطرة في المحافظة شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت "إن كمينا مسلحا نفذه مسلحون استهدف طقما حوثيا صباح اليوم على الطريق بين مدينة الحزم مركز المحافظة واللبنات شرقي المحافظة أدى لمقتل وإصابة كامل أفراده من العناصر الحوثية.



وبحسب المصدر يأتي الكمين القبلي ردا على إقدام مليشيا الحوثي قتل صالح مبخوت الغويبي النوفي ومحمد مبروك العاكف النوفي بالإضافة إلى جريمة حوثية بقتل هادي سعيد حزام المعطري في منطقة اليتمة شمالي المحافظة.



وتشهد محافظة الجوف اشتباكات متواصلة بين القبائل ومليشيا الحوثي، تصاعدت حدتها منذ بدء الهدنة في أبريل 2022م.

