الحديدة.. العثور على جثث ثمانية صيادين قتلوا بالرصاص في البحر الأحمر (أسماء)

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون على جثث ثمانية صيادين من أبناء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، قتلوا رميًا بالرصاص في البحر الأحمر، غربي البلاد.

وذكر الصحفي بسيم الجناني، نقلا عن مصدر في ميناء الاصطياد بمديرية الخوخة، أن الصيادين كانوا في رحلة صيد، وأعلن عن أختفائهم منذ شهر.

وأوضح، أنه "تم العثور على الصيادين، بالقرب من جزر ذو حراب بالبحر الأحمر، وعلى أجسادهم آثار طلقات نارية، وقد تم التعرف عليهم من خلال هوياتهم ومقتنياتهم الشخصية".

واعتبر المصدر، هذه الحادثة بأنها "مؤشر خطير من خلال استهداف الصيادين أثناء رحلات الصيد".

ولفت إلى احتمالية أن يكونوا قد تم استهدافهم من قبل بارجات أمريكية أو ناقلات شحن ظنا منها أنهم مقاتلين تابعين لجماعة الحوثي.

ونشر الصحافي بسيم الجناني أسماء الصيادين الذين تم العثور على جثثهم وهم:

قاسم حمادي

ابراهيم علي محنش

زكريا محمد داوود منصوب

حمزه عبد الحفيظ

ماجد علي سالم بهيدر

ابراهيم عبده سالم بو

احمد علي شليف

أنور فتيني حطاب