شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خالد النمر: حذاري ان تتناول هذه الأدوية مع القهوة والشاي.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من تناول بعض الأدوية مع الشاي والقهوة، لما قد يسببه ذلك من آثار جانبية خطيرة.

وأوضح “النمر” عبر حسابه على منصة “تويتر”، أن الأدوية التي لا يجب تناولها مع الشاي والقهوة هي

أدوية الغدة الدرقية (الثايروكسين) أدوية الربو (الثيوفيلين) أدوية القلب (الايزوبتين) أدوية السيولة (الورفارين) حبوب منع الحمل

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