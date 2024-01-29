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إب..مليشيا الحوثي تحتجز شاب في سجن مُستحدث داخل مكتب حكومي

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على احتجاز شاب في سجن خاص مُستحدث داخل مكتب الأوقاف بإحدى مديريات محافظة إب (وسط اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن عادل الغرباني المُعيّن حديثاً من قبل مليشيا الحوثي، مديراً لمكتب أوقاف مديرية المشنة، احتجز الشاب "غمضان السندي" في سجن استحدثه داخل المكتب.
 
وأضافت المصادر أن الاحتجاز المستمر منذ خمسة أيام جاء على خلفية عجز "السندي" عن دفع رسوم إيجار أرض تابعة للأوقاف في منطقة الجباجب بمديرية المشنة.
 
وعمدت مليشيا الحوثي إلى استحداث سجون خاصة في المكاتب والمرافق الحكومية والزج بالمواطنين داخلها في إجراءات مخالفة للقانون وضمن انتهاكات واسعة تطال سكان المحافظة الخاضعة لسيطرتهم منذ خريف 2014م.
 
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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