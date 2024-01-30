شبوة.. السلطة المحلية تؤكد وقوفها إلى جانب القوات المسلحة للقيام بواجبها الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، الثلاثاء، وقوف قيادة السلطة المحلية وكل أبناء المحافظة، إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها حتى تتمكن من القيام بواجبها الوطني في إفشال كل محاولات تسلل مليشيات الحوثي الارهابية.



جاء ذلك، في اجتماع المكتب التنفيذي الدوري المنعقد برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.



وأشاد المكتب التنفيذي، بصمود أبطال القوات المسلحة والأمن في بيحان وتصديهم الحازم لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية للتسلل إلى النطاق الجغرافي للمحافظة خلال الأيام الماضية.



بحسب الوكالة، فقد ناقش الاجتماع، تقريراً عن إجمالي الإيرادات المالية المحصلة في المحافظة خلال العام المنصرم 2023م والتي بلغت ستة مليارات وثلاثمائة واثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالًا.



وأشاد الاجتماع، بالجهود التي بذلت من أجل رفع وتنمية الموارد المالية في المحافظة وتذليل ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه ذلك.

