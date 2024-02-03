اليمن.. قناص حوثي يقتل طفلا قنصا في منطقة الشقب بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت مليشيا الحوثي الإيرانية طفلا في عملية قنص ظهر السبت، في منطقة الشقب شرقي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن شابا يدعى عبيد محمد ويبلغ من العمر 16 سنة قتل برصاص قناص لمليشيا الحوثي يتمركز في موقع بتبة الصالحين في جبهة الشقب أحد أخطر المناطق قنصا بحق المدنيين.



وأضافت، أن الشاب توفي فور إصابته بطلقة مباشرة في الرأس، حيث جرى نقله إلى ثلاجة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز.



وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من عمليات القنص والقصف في حق المدنيين في معظم المناطق المتاخمة للجبهات بعدة محافظات.

