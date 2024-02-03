تعز.. الأجهزة الأمنية تعلن القبض على خلية حوثية في جبل حبشي

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم السبت، من القبض على خلية إرهابية تتبع مليشيا الحوثي.



ونقل مركز الإعلام الأمني بتعز عن مصدر أمني قوله، إن الخلية تم ضبطها اليوم، وتتكون من 5 أشخاص وذلك في منطقة يفرس التابعة لمديرية جبل حبشي.



وبحسب المصدر، فإن الخلية ضبطت بعد عملية تحرِ وبحث مكثفة، وقد اعترف عناصرها خلال الاستجواب بالعمل لصالح مليشيا الحوثي.



وأضاف، إن أعضاء الخلية تتراوح أعمارهم بين 25 -65 عاماً، موضحا أنه جرى إحالة أعضاء الخلية للجهات المختصة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات بحقهم.

