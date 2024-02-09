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عدن - ياسمين التهامي - 5 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن غير الأكل.. اعرفها وتجنبها

يهتم الكثير باتباع نظام غذائي متوازن، يشمل الأطعمة التي يتناولها وكمياتها وعناصرها الغذائية التى تحتوى عليها، وذلك تجنبا للإصابة بزيادة الوزن إلى تؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية، ومع ذلك هناك عوامل تؤدى إلى ثبات وزن الجسم، وفشل إنقاص الوزن الزائد، ولتجنب ذلك نستعرض فى طعام صحي، ووفقا لما نشره موقع healthline توجد 5 أسباب وهي:العمل الذي يتطلب الجلوس أو أوقات القيادة أو مشاهدة التلفزيون إلى أوقات كثيرة جميعها أنشطة خاملة وخاصة التي تصل إلى 6 ساعات أو زيادة، حيث أجريت دراسة حول الذين استبدلوا ساعة واحدة من 6 ساعات وقفوا بدلاً من الجلوس خلال 3 أشهر، وصلوا إلى أن هذه الساعة أثرت بالتقليل في إجمالي كتلة الدهون ومحيط الخصر.نظام غذائي

عدم اتباع نظام صحي سهل، واتباع نظام غذائي مقيد والخروج عنه بعد ذلك يؤدي لزيادة الوزن عند أولئك الذين لم يتبعوا نظاما غذائيا من الأساس، وذلك بسب تغير هرمونات الجوع والإمتلاء عندهم مما يؤثر سلبيا عليهم.نوم لساعات أقل

عدم نوم لساعات كافية للحفاظ على صحة الجسم، أو تقطعه من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، حيث أظهرت نتيجة دراسة بأن الذين ينامون ساعات أقل من 6 ساعات يزيدون في الوزن مقارنة بالذين يناموا 6 ساعات أو أكثرالإجهاد

الإجهاد المزمن يتسبب في الشعور بالجوع وزيادة الرغبة في الآكل مما قد يسبب زيادة في الوزن، و لتقليل الإجهاد المزمن حاول إدخال فترات الراحة القصيرة خلالها.سعرات حرارية كثيرة

اتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية وفقير للقيمة الغذائية من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، مع أن الكثير يخطئ في حساب عدد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها فى وجباته اليومية، لذلك يجب هنا مراجعة طبيب التغذية واستشارته لتجنب زيادة الوزن.